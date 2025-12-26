Manuel Méndez Méndez

(Lolo)

Falleció en Ferrol, el día 25 de diciembre de 2025, a los 95 años de edad, confortado con los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Ferrol, 26 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo