Carlos Luis Filgueira Roibal

(Viudo de Doña Juana Dopico Santamaría - Juanucha)

Falleció en Ferrol, el 24 de diciembre de 2025, a los 90 años de edad, confortado con los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Cremación hoy viernes, a las nueve y media de la mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cuatro de esta tarde, hacia el cementerio parroquial de Castro. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Castro. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Narón, 26 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo