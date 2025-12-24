Sara Saavedra Corral

Falleció en O Val a los 82 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos, cuñada y demás familia. RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles día 24 en el cementerio de Santa María la Mayor, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana, favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

O Val (Naron), 24 de diciembre de 2025 Velatorio-Funeraria Valdoviño