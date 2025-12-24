Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Sara Saavedra Corral

Falleció en O Val a los 82 años, después de recibir los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Sus sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos, cuñada y demás familia. RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles día 24 en el cementerio de Santa María la Mayor, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana, favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

O Val (Naron), 24 de diciembre de 2025 Velatorio-Funeraria Valdoviño