María Luisa Porta Pazos

(Viuda de Don Alberto Aguado Rodríguez) 

Falleció en Ferrol, el 23 de diciembre de 2025, a los 79 años de edad, confortada con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará el sábado, día 27, a las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

Ferrol, 24 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo