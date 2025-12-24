Luciano Bustabad Amado

(Viudo de Doña Gloria Pérez Lourido)

Falleció, a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Miércoles con salida de la capilla ardiente a las once y media de la mañana. Cementerio: Municipal de Narón. Funeral: El viernes día 26 a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Sta. María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Narón, 24 de diciembre de 2025