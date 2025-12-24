Leonor Vilaboy Justo

(Viuda de Don José Pita)

Falleció en Ferrol, el 23 de diciembre de 2025, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia. El funeral se oficiará el próximo sábado, día 27, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Rita de Jubia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Narón, 24 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo