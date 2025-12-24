José Fernandez Rey

(Pepe da Mareca)

Falleció en Sequeiro a los 89 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles día 24 en el cementerio de Santa María de Sequeiro, con salida de la capilla ardiente a las doce y cuarto de la mañana. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 3.

Sequeiro (Valdoviño), 24 de diciembre de 2025 Velatorio-Funeraria Valdoviño