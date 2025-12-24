Amalia Losada Lastra
(Amalita) (Viuda de Don Avelino Rivas)
Falleció, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las tres menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: El próximo lunes día 29 a las siete y media de de la tarde en la iglesia parroquial de Sta. María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.
Ferrol, 24 de diciembre de 2025 www.albia.es