Antonio García Baamonde

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortado con los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy martes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio e Iglesia: Parroquiales de San José de Ares. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº4 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es www.sfvc.es

Ares, 23 de diciembre de 2025 S.F. Vilar do Colo