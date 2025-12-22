Mercedes Fraga Rouco

(Mercedes da Balsa) (Viuda de Don José Teijeiro Prieto)

Falleció, a los 89 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las tres menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funerales: Mañana martes a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San Julián de Ferrol. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 22 de diciembre de 2025 www.albia.es