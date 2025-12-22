María Jesusa González Rodríguez

Falleció, a los 86 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana con salida de la capilla ardiente a las diez y media de la mañana. Cementerio municipal de Narón. Funeral: Mañana a las once y cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Nuestras Señora de los Desamparados. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

