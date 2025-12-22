Carmen Varela Pazos

(Carmen de Manso) (Viuda de Don Germán Brage Rodríguez “Manso”)

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los SS.SS. l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy lunes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Franza. Funeral: De cuerpo presente. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, Sala nº 2 (Fene).

Franza (Mugardos), 22 de diciembre de 2025 S.F. Vilar do Colo