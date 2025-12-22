Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Carmen Varela Pazos

(Carmen de Manso) (Viuda de Don Germán Brage Rodríguez “Manso”)

 Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los SS.SS. l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy lunes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Franza. Funeral: De cuerpo presente. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, Sala nº 2 (Fene).

Franza (Mugardos), 22 de diciembre de 2025 S.F. Vilar do Colo