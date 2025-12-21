Mi cuenta

Tomás Javier Cabezón Lorenzo

Falleció en Ferrol, el día 19 de diciembre de 2025, a los 70 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE un recuerdo en su memoria. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará mañana lunes, a las cinco de la tarde, en la iglesia castrense de San Francisco. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Abedul” nº 4 (Ferrol).

Ferrol, 21 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo