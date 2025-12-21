Mi cuenta

Graciano Blanco Domínguez

(Viudo de Doña Manuela González Núñez) (Manolita del Portalón) 

Falleció, a los 91 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las once y media de la mañana. Cementerio e iglesia parroquiales de San Salvador de Serantes. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Ferrol, 21 de diciembre de 2025 www.albia.es