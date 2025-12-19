Oliva da Costa Vázquez

(Viuda de Don Urbano González Aparicio)

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre a las cuatro y cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Juan de Piñeiro. Funeral de cuerpo presente. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº4 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Mugardos, 19 de diciembre de 2025 S.F. Vilar do Colo