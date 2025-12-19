Manuel Vázquez Mosquera
(Viudo de Doña Serafina Vázquez Sánchez “Fino do Río”)
Falleció el día 16, a los 97 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco y cuarto de la tarde. Cementerio e Iglesia: Parroquiales de Santa Marina de Sillobre. Funeral: A continuación. Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, Sala nº 3 (Fene).
Sillobre (Fene), 19 de diciembre de 2025 S.F. Vilar do Colo