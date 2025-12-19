Mi cuenta

Manuel Vázquez Mosquera

(Viudo de Doña Serafina Vázquez Sánchez “Fino do Río”)

 Falleció el día 16, a los 97 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco y cuarto de la tarde. Cementerio e Iglesia: Parroquiales de Santa Marina de Sillobre. Funeral: A continuación. Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, Sala nº 3 (Fene).

Sillobre (Fene), 19 de diciembre de 2025 S.F. Vilar do Colo