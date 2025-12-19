Mi cuenta

Inola Díaz Sabín

Falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Parroquial del Cadaval Funerales: Hoy viernes a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Narón, 19 de diciembre de 2025 www.albia.es