Ricardo Grela Mareque

(Viudo de Doña Sabina Pena Neira)

Falleció a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE las muestras de cariño y ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las tres y cuarto de la tarde y llegada a la iglesia de San Miguel de Arca a las cinco y media donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4. Habrá un servicio de ómnibus.

