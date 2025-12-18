María del Carmen García González

Falleció a los 77 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Julián de Narón. Funerales: A continuación del entierro en la iglesia parroquial de San Julián de Narón. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

San Julián de Narón, 18 de diciembre de 2025