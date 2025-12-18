Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Francisco Daniel Quintía Pita

(Cuco) 

Falleció en Ferrol, el día 17 de diciembre de 2025, a los 77 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Pedroso. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Pedroso. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Pedroso (Narón), 18 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo