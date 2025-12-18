Francisco Daniel Quintía Pita

(Cuco)

Falleció en Ferrol, el día 17 de diciembre de 2025, a los 77 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Pedroso. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Pedroso. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Pedroso (Narón), 18 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo