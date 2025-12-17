Nicolás Carlos Rodríguez Carreras
Falleció, en el día de ayer, a los 77 años de edad
l D.E.P. l
Su esposa, Margot; hijos, Nicolás, Pablo y María; hijos políticos, Isabel, Paula y Valentín; nietas, Lola, Erica, Daniela e Irene; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las CINCO MENOS CUARTO de la tarde.
Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
