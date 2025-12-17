Mi cuenta

Nicolás Carlos Rodríguez Carreras

Falleció, en el día de ayer, a los 77 años de edad

l D.E.P. l

Su esposa, Margot; hijos, Nicolás, Pablo y María; hijos políticos, Isabel, Paula y Valentín; nietas, Lola, Erica, Daniela e Irene; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las CINCO MENOS CUARTO de la tarde.

Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 17 de diciembre de 2025 www.albia.es