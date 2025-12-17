Mi cuenta

María Primitiva Canosa Martínez

Falleció el 15 de diciembre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 93 años.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. SEPELIO: Hoy miércoles, día 17, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana hacia el cementerio Parroquial de Esteiro (Cedeira). Funeral: de cuerpo presente, en dicha parroquia. Por cuyos favores anticipan gracias. Capilla ardiente: SFG Cedeira, sala nº 2.

Valdoviño, 17 de diciembre de 2025 www.serviciosfunerariosgalicia.com