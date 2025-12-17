Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Consuelo Naveiras Cercido

(Conocida por Chelo)

Falleció en Valdoviño, a los 65 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles, día 17, en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 3.

Valdoviño, 17 de diciembre de 2025 Funeraria Valdoviño