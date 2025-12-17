Consuelo Naveiras Cercido
(Conocida por Chelo)
Falleció en Valdoviño, a los 65 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles, día 17, en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 3.
Valdoviño, 17 de diciembre de 2025 Funeraria Valdoviño