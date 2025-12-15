Mi cuenta

Julia Rodríguez López

(Viuda de Don Marcelino Muíños Rodríguez)

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy lunes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Iglesia y Cementerio: Parroquiales de San José de Ares. Funeral: De exequias. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, Sala nº4 - (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es www.sfvc.es

Ares, 15 de diciembre de 2025 S.F. Vilar do Colo