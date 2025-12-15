Josefa Iglesias Doce

(Viuda de Don Avelino Montero Naveiras)

Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de O Val. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Narón, 15 de diciembre de 2025 www.albia.es