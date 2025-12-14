Mi cuenta

Doña Pilar Milán del Río

Falleció, a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Serantes. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol, sala nº 6. www.albia.es

