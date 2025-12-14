Doña Inés Souto Arias

(Viuda de Don Remigio Porto García)

Falleció, a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Mañana lunes a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial del Carmen. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 14 de diciembre de 2025