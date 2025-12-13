Purificación Galego Seijas
(Viuda de Don Felipe Carballido)
Falleció el día 11, a los 97 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Martín do Porto. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es
San Martín do Porto, 13 de diciembre de 2025 S.F. Vilar do Colo