Purificación Galego Seijas

(Viuda de Don Felipe Carballido)

Falleció el día 11, a los 97 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Martín do Porto. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

San Martín do Porto, 13 de diciembre de 2025 S.F. Vilar do Colo