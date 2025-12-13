José Nicasio Veiga Bellón

Falleció en Pantín a los 93 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy sábado día 13 en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las doce y media del mediodía. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Pantín (Valdoviño), 13 de diciembre de 2025 Funeraria Valdoviño