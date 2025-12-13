Mi cuenta

Carmen Pedreiras Domínguez

(Carmucha) (Viuda de Don Manuel Vizoso García)

Falleció, a los 98 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde.Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santiago de Barallobre. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Barallobre (Fene), 13 de diciembre de 2025 www.albia.es