Antonio Rodríguez Vilar

(Tono)

Falleció, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Juan de Piñeiro. Funeral: De exequias, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Sala nº 3, Tanatorio de Vilar do Colo (Fene).

Mugardos, 13 de diciembre de 2025 www.albia.es