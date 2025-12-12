Pedro Paz Prieto

(Pedro de Lisa)

Falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy viernes, por la mañana en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Narahío. Funeral: De exequias, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Narahío, 12 de diciembre de 2025 Correduría de Cascudo - www.albia.es