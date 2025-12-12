Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Pedro Paz Prieto

(Pedro de Lisa) 

Falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy viernes, por la mañana en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Narahío. Funeral: De exequias, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Narahío, 12 de diciembre de 2025 Correduría de Cascudo - www.albia.es