Edelmiro Delgado Casas

Falleció a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las doce y cuarto de la mañana y llegada a la iglesia parroquial de Vilaboa a la una donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales serán enterrados en el nicho familiar del cementerio parroquial. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Vilaboa (Valdoviño), 12 de diciembre de 2025 Correduría Cascudo - www.albia.es