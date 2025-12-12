Mi cuenta

Domingo Bustabad Caneiro

(Dominguitos)

 Falleció en el día de ayer, a los 66 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Labacengos. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Labacengos, 12 de diciembre de 2025 www.albia.es