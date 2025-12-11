Mi cuenta

Aurora Lamas Arribe

Falleció en Ferrol, el 10 de diciembre de 2025, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy jueves, en la intimidad familiar. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de esta tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2- Ferrol.

Serantes (Ferrol), 11 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo