Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José María Núñez Varela

(O Inglés) 

Falleció en Ferrol, el día 8 de diciembre de 2025, a los 88 años de edad, confortado con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy martes, con salida del tanatorio a las seis y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Doroña (Vilarmaior). El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Doroña. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Ferrol, 9 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo