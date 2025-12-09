José María Núñez Varela
(O Inglés)
Falleció en Ferrol, el día 8 de diciembre de 2025, a los 88 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy martes, con salida del tanatorio a las seis y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Doroña (Vilarmaior). El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Doroña. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Ferrol, 9 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo