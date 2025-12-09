Mi cuenta

Félix Alberto Quijano Beceiro

(Viudo de Doña Concepción Yáñez Sequeiro) 

Falleció en Ferrol, el día 8 de diciembre de 2025, a los 85 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Brión. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Brión. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol

Ferrol, 9 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo