Félix Alberto Quijano Beceiro
(Viudo de Doña Concepción Yáñez Sequeiro)
Falleció en Ferrol, el día 8 de diciembre de 2025, a los 85 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Brión. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Brión. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol
Ferrol, 9 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo