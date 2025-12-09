Mi cuenta

Dolores Romalde Porta

(Loli)

 Falleció a los 90 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el descanso de su alma. Incineración: hoy martes a las nueve y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: Hoy martes a las siete de la tarde en la iglesia de San Pedro Apóstol. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 9 de diciembre de 2025 Preventiva Seguros - www.albia.es