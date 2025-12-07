Mi cuenta

Hilda Hermida Novo

Falleció en el día de ayer, a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de Cadaval. Funeral: Se realizará el domingo día 14 de diciembre a las once menos cuarto en la iglesia parroquial de San ta Cecilia. Capilla ardiente: Tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 7 de diciembre de 2025 www.albia.es