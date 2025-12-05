Mi cuenta

Diario de Ferrol

Manuela Bouza Montero

Falleció a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 5 de diciembre de 2025 www.albia.es