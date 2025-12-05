Fernando Dapena Castro

(Viudo de Doña María del Carmen Goti Díaz, Maricha)

Falleció en el día de ayer, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las once y media de la mañana. Cementerio: Municipal de Narón. Funeral: A continuación del sepelio en la parroquia de Santa María de Neda. Capilla ardiente: Tanatorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Neda, 5 de diciembre de 2025 www.albia.es