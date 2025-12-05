Fernando Dapena Castro
(Viudo de Doña María del Carmen Goti Díaz, Maricha)
Falleció en el día de ayer, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las once y media de la mañana. Cementerio: Municipal de Narón. Funeral: A continuación del sepelio en la parroquia de Santa María de Neda. Capilla ardiente: Tanatorio Albia Ferrol, sala nº 8.
Neda, 5 de diciembre de 2025