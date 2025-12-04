Mi cuenta

Diario de Ferrol

María Mercedes Pedreira Olivar

(Viuda de Pascual Zaera Boga)

Falleció en el día de ayer, a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será in cinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabais. Funeral: En la parroquia de nuestra señora del Carmen, Ferrol a las ocho de la tarde.

Ferrol, 4 de diciembre de 2025 www.albia.es