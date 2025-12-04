José Martínez Dopico
(Conocido por Coto)
Falleció en Ferrol, el día 3 de diciembre de 2025, a los 92 años de edad, confortado con los SS.SS. l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Mandiá. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Mandiá. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6 - Ferrol.
Mandiá, 4 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo