José Martínez Dopico

(Conocido por Coto)

Falleció en Ferrol, el día 3 de diciembre de 2025, a los 92 años de edad, confortado con los SS.SS. l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Mandiá. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Mandiá. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6 - Ferrol.

Mandiá, 4 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo