Emilia Rivera García

(Luca do Campo)

Falleció en Moeche, el 2 de diciembre de 2025, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Juan de Moeche. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Juan de Moeche. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7- Ferrol.

Moeche, 4 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo