Juan García Cacheiro

Falleció a los 74 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Hoy a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

Narón, 3 de diciembre de 2025 www.albia.es