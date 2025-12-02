Teresa Polo Eimil

(Viuda de Lito)

Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto del mediodía. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Hoy a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 2 de diciembre de 2025 www.albia.es