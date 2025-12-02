Mi cuenta

María Elvira López Veiga

(Maruja de Barreira) (Viuda de Don Darío Iglesias Iglesias) 

Falleció en el día de ayer, a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijos, Asunción, Manuel, Lucía, Mar y David; hijos políticos, Juan, Chacho y Yolanda; nietos, Andrés, Lucía, Carlos, Álvaro, Pablo y Alba; nietos políticos, bisnietos, hermana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las CINCO MENOS CUARTO de la tarde. Cementerio parroquial de O Cadaval. Funeral: Hoy a las CINCO Y CUARTO de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Narón, 2 de diciembre de 2025 www.albia.es