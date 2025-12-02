María Ángeles Estrella García Galeiras
(Tita) (Viuda de Don José Antonio López Turnes)
Falleció a los 91 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funerales: Hoy martes a las ocho de la tarde en la iglesia del Carmen. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
Ferrol, 2 de diciembre de 2025 www.albia.es