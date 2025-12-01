Mi cuenta

Jesús Gabriel Piñeiro Piñeiro

(Suso Gasofas)

Falleció, a los 62 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Breamo. Iglesia: Parroquial de Santiago de Pontedeume. Funeral: Hoy a las siete de la tarde, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San José - Pontedeume, sala nº 1.

Pontedeume, 1 de diciembre de 2025 www.albia.es