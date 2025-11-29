Ramón González Bustabad
(Moncho) (Viúvo de María del Carmen Tenreiro Cabana)
Faleceu, aos 87 anos, recibindo os Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia. ROGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Os restos mortais serán incinerados hoxe sábado, acto que terá lugar na intimidade familiar. Enterro: Hoxe sábado con saída da capela ardente ás doce menos cuarto da mañá. Cemiterio parroquial do Couto-Narón. Capela ardente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
Naron, 29 de novembro de 2025