Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ramón González Bustabad

(Moncho) (Viúvo de María del Carmen Tenreiro Cabana)

Faleceu, aos 87 anos, recibindo os Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

A súa familia. ROGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Os restos mortais serán incinerados hoxe sábado, acto que terá lugar na intimidade familiar. Enterro: Hoxe sábado con saída da capela ardente ás doce menos cuarto da mañá. Cemiterio parroquial do Couto-Narón. Capela ardente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Naron, 29 de novembro de 2025 www.albia.es